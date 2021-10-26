Что рассказал фанатам трейлер нового фильма по вселенной «Обители зла»

В Сети опубликовали ролик-презентацию главной героини Клэр Рэдфилд, которую сыграла Кая Скоделарио. Новый трейлер разместила кинокомпания Sony Pictures Entertainment на своем ютьюб-канале. Премьера фильма «Обитель зла: Раккун-Сити» (Resident Evil: Welcome to Raccoon City) назначена на 24 ноября. Российская премьера состоится 2 декабря.





Ролик представляет одну из главных героинь Клэр Рэдфилд. О ней рассказывают режиссер и сценарист Йоханнес Робертс («Синяя бездна», «По ту сторону двери») и исполнительница роли Кая Скоделарио («Бегуший в лабиринте», «Париты Карибского моря-6»). Девушка возвращается в родной город и встречается с братом, чтобы рассказать важную информацию. Клэр начинает раскапывать историю фармацевтической корпорации Umbrellа, которая когда-то располагалась в Раккун-Сити. Под землей она оставила лаборатории, где творилось нечто неизвестное и явно опасное. В ролике появляются кадры с экспериментами, которые проводили сотрудники Umbrellа, и, конечно, зомби. К чему приведут поиски Клэр Рэдфилд — узнаем в конце ноября.





Новый фильм по вселенной «Обители зла» расскажет историю некогда процветавшего Раккун-Сити, превратившегося в город-призрак. Фармкомпания Umbrella покинула его и переехала на новое место, но она оставила архивы, лаборатории и другие следы. Под землей зреет зло, которое может уничтожить всех выживших людей.





Ранее в Сети сообщалось, что компания Sony Pictures планировала выпустить новый трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Однако вместо него вышел ролик новой «Обители зла», что вызвало негативную реакцию у пользователей из разных стран. В комментариях к трейлеру они заявили, что хотят видеть «нового паучка», а не героиню Resident Evil. Комментаторы обещали ставить дизлайки ролику. На момент написания текста трейлер Welcome to Raccoon City набрал 3,1 тысячи лайков и 3,7 тысячи дизлайков.





Фото: кадр из трейлера фильма Resident Evil: Welcome to Raccoon City