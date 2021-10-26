Звездные пары, скрывшие свадьбы

Далеко не все знаменитости готовы выставлять на публику отношения. Некоторые звезды тщательно оберегают личную жизнь. Их свадебные фотографии не пестрили в журналах и на страницах соцсетей. Они даже не сразу назвали имя избранника или избранницы.





Алан Рикман и Рима Хортон





Незадолго до смерти актера стало известно, что он женат. Большую часть жизни Алан Рикман был в отношениях с Римой Хортон, преподавательницей экономики и сотрудницей госорганов. Они познакомились, когда ему было 19 лет, а ей — 18. Спустя 12 лет они начали жить вместе, но не спешили под венец. Свадьба состоялась только через 37 лет в Нью-Йорке. В одном из интервью Рикман рассказал, что церемония прошла прекрасно, потому что не было гостей. После официальной части они прошлись по Бруклинскому мосту и пообедали. Актер также признался, что перед свадьбой подарил невесте кольцо за 200 долларов. Но она не стала его носить. Через четыре года после свадьбы Алан Рикман умер.





Том Харди и Шарлотта Райли





Пара познакомилась в 2009 году на съемках мини-сериала «Грозовой перевал». Они сыграли возлюбленных. В жизни у них тоже завязался роман. Они встречались пять лет прежде, чем решили пожениться. Свадьба состоялась в июле 2014 года. По сообщениям СМИ, это произошло на юге Франции. Церемонию посетили только самые близкие люди. Уже через год у супругов родился сын Лео, через три года — сын Форрест. Том Харди очень редко рассказывает о личной жизни. В одном из интервью он сказал, что хочет быть суперотцом. Он также признал, что родительство — одна из самых сложных работ в мире.





Рэйчел Вайс и Дэниел Крэйг





Актеры познакомились на съемках в 2004 году. У них завязались приятельские отношения. В то время она была в отношениях с режиссером Дарреном Аронофски, а он — с актрисой Хайке Макач. В 2010 году Вайс рассталась с мужем, от которого родила сына. Крейг расстался с продюсером Сацуки Митчелл. В том же году они начали встречаться. Уже через полгода Вайс и Крэйг тайно поженились в Нью-Йорке. На церемонии присутствовали всего четверо гостей, включая сына актрисы и дочь актера от предыдущих отношений. Через семь лет у пары родилась дочь.





Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер





Камбербэтч долгое время был среди знаменитых холостяков. В 2013 году он начал встречаться с коллегой Хантер. Через год родители актера сообщили британскому изданию о помолвке сына. Актеры поженились 14 февраля 2015 года. Свадьба прошла в средневековой церкви Петра и Павла, расположенной в городке Моттистоун на острове Уайт. О церемонии ничего не сообщалось прессе. Позже просочилась информация о том, что на торжестве присутствовали только родственники и близкие друзья. В том же году родился их первенец — сын Кристофер Карлтон. В 2018 году родился второй сын Хэл Оден.





Фото: кадр из сериала «Грозовой перевал»