Минкультуры России поддержало стремление музеев Крыма вернуть скифское золото

Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.

Музейные коллекции неделимы и неотчуждаемы, это общеизвестное профессиональное правило, говорится в сообщении.

В свое время эти экспонаты были найдены археологами именно на территории полуострова, откуда впоследствии и попали в музей, подчеркнули в Союзе музеев России. Сокровища принадлежат они именно тому учреждению культуры, в котором экспонировались изначально.

Напомним: участниками спора являются музеи Крыма и Голландии. Впереди еще разбирательство в суде кассационной инстанции.

Фото: kinoforum.moviestart.ru