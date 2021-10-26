Власти начали подготовку к празднованию 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об образовании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова, говорится в документе на официальном портале правовой информации.

«Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения Р. Г. Гамзатова и утвердить его состав», – говорится в сообщении.

Главой комитета стала вице-премьер Татьяна Голикова. Также в него вошли генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Расул Гамзатов родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Стал известен не только в Дагестане и России, но и во всем мире.

Его авторству принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе «Высокие звезды», «Письмена», «Год моего рождения». Многие стихи поэта были положены на музыку.

Фото: Omarov M., CC BY-SA 4.0