В Израиле нашли стену церкви апостолов в Вифсаиде

Открытие сделала совместная команда американских и израильских археологов, сообщает The Jerusalem Post.

Группа ученых нашла большую стену без дверей, которая окружала остатки крупной базилики на северном берегу Кинерета. По мнению экспертов, это остатки церкви Апостолов в Вифсаиде, пропавшей в VIII веке нашей эры.

Ранее археологи провели раскопки кургана а-Тель в парке Иордана, где нашли остатки многочисленных сооружений. Таким образом учеными был найден потерянный город аль-Арадж, который в библейские времена носил имя «Вифсаида».

В ходе раскопок ученые нашли римский культурный слой времен Иисуса, в котором были найдены остатки домом, глиняная посуда, монеты и другие артефакты. Некоторые находки сразу говорили о том, что поблизости находилась церковь — например, кусочки мозаики.

В результате учеными была раскопана мозаика, которая свидетельствует о существовании здесь в прошлом крупной базилики. По мнению ученых, это потерянная церковь Апостолов в Вифсаиде. В последний раз она упоминалась в хрониках баварского епископа Виллибальда, посетившего этот регион во время паломничества в 724 году нашей эры.

Фото: Jerusalem Post