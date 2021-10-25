Актер Сергей Жигунов рассказал о смертельных опасностях на съемках кино

Актер, кинорежиссер и продюсер прокомментировал трагедию с актером Алеком Болдуином, который случайно застрелил оператора съемок.

По мнению Жигунова, не исключено, что причиной нечаянного убийства стал разрыв металлической оболочки гильзы. «Холостой выстрел безопасен только относительно. Я однажды сильно поцарапал очень известного оператора Фукса во время съемок на телевидении, в лоб ему залетел несгоревший порох», — пояснил артист.

Во время развертывания гильзы холостого патрона от нее отрываются мелкие фрагменты, также опасность представляет не сгоревший порох, который может лететь на расстояние 10–12 метров и наносить серьезные травмы, подчеркнул Жигунов. Всем этим можно убить человека, особенно если патроны с завода были бракованными, допустил собеседник ФАН.

Жигунов подчеркнул, что киносъемки далеко не так просты, как это кажется со стороны. В пример своим словам он привел инциденты на съемках сериала «Графиня де Монсоро», когда во время драки Александр Домогаров ранил в лицо члена съемочной группы, а также гибель таких, как Андрей Ростоцкий и Евгений Урбанский.

Фото: кадр из фильма "Гардемарины"