Фестиваль современного искусства ARTLIFE FEST стартует в московском «Манеже»

25 октября открывается IV Международный интерактивный фестиваль современного искусства ARTLIFE FEST в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, сообщает пресс-служба фестиваля.

«Тема фестиваля в этом году – «Путь новой реальности» – будет раскрыта через более чем 350 работ от современных художников и скульпторов из 23 стран мира. Посетителям также будут доступны мастер-классы по живописи и лекции звездных экспертов в сферах искусства, маркетинга, бизнеса и психологии», – говорится в сообщении пресс-службы.

Организаторы поведали, что публике будут представлены работы, выполненные в разных техниках, направлениях и стилях: от академизма и гиперреализма до цифровой иллюстрации, также будут использованы технологии дополненной реальности.

Среди художников-хэдлайнеров мероприятия в этом году заявлены Марк Константин Индусил (Австралия), Аранцасу Мартинес и Сусана Мата (Испания), Мишель Корман, Этьен Кене и Габриэль Руль (Франция), Марк Теннант и Венделин Волгемут (США), а также Ло Чан Пэнг (Тайвань).

Посетители фестиваля в бесплатном лектории смогут услышать выступления главного редактора журнала Esquire Russia Сергея Минаева, российского писателя и публициста Александра Цыпкина, дизайнера Артемия Лебедева, вице-президента Российской академии художеств Василия Церетели и других. Также все дни фестиваля на площадке будут проходить закрытые мастер-классы с российскими и зарубежными художниками.

Фестиваль проходит в формате COVID-free, попасть на мероприятие возможно только по QR-коду. ПЦР-тест можно будет сделать прямо перед входом в выездной лаборатории.