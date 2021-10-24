Маховую башню Смоленской крепостной стены откроют для посещения после реставрации

Маховую башню Смоленской крепостной стены откроют в тестовом режиме для посетителей впервые после двух лет реставрации, сообщает ТАСС.

«Маховая башня на данный момент закрыта. После передачи башни музею и восстановления работоспособности инженерных систем мы приступили к монтажу экспозиций. В тестовом режиме экспозиции в башне откроются в ноябре» – рассказал директор государственного музея «Смоленская крепость» Сергей Пиляк, отметив, что с 2019 года башня не была доступна для посетителей.

Она откроется для регулярного посещения впервые за два года двумя обновленными экспозициями на тему особенностей стрелецкого сословия, быта смолян и защищавших крепость в течение XVII века. В экспозицию на ярусах Маховой башни включены более 200 произведений декоративно-прикладного искусства из собрания музея и частных коллекций, выполненных в техниках чеканки, литья, перегородчатой и выемчатой эмали, канфарения, гравировки и скани.

Трудится над новой концепцией экспозиции работники музея начали еще в 2020 году. «Вначале мы откроем башню в тестовом режиме для небольших групп, с учетом эпидемиологических ограничений. Затем экспозиции будут доступны в постоянном режиме по сеансам в сопровождении экскурсовода. Это поможет гостям ориентироваться в башне», – отметил Пиляк.