Голландский дирижер Бернард Хайтинг умер в 92 года в Лондоне

24.10.2021
Бернард Хайтинг родился 4 марта 1929-го года в Амстердаме. Учился в Амстердамской консерватории как скрипач, затем в 1954—1955-х годах изучал дирижирование под руководством Фердинанда Ляйтнера.
В 1954-м году Хайтинк дебютировал как дирижер с оркестром Нидерландского радио, в 1957–1961-х годах возглавлял его. С 1959-го года работал в штате оркестра Консертгебау, в 1961-м году стал его главным дирижером и занимал этот пост до 1988-го года.
Был главным дирижером Лондонского филармонического оркестра, в 1978–1988-х годах — художественным руководителем Глайндборнского оперного фестиваля. Хайтинк был номинирован на девять премий «Грэмми».