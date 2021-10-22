В Баварии нашли погребение всадника с вооружением и предметами для ухода за бородой

О результатах исследований сообщается в пресс-релизе Управления по охране памятников Баварии.

Археологи нашли два погребения алеманнов VI века нашей эры. В одном из них был похоронен пожилой всадник с предметами вооружения и редким гребнем из слоновой кости, в другом была похоронена женщина, с которой нашли высококачественное керамическое блюдо из Туниса.

Раскопки проходили в регионе Нердлингенский Рис в Юго-Западной Германии на территории муниципалитета Дайнинген в рамках подготовки участка к застройке. Исследователи нашли редкие предметы роскоши, которые ранее не встречались к северу от Альп.

Найденный мужчина умер в возрасте 40–50 лет и, по всей видимости, принадлежал к знатным представителям своего общества. В его погребении находились длинный меч, копье, щит и боевой топор, а также кимвалы из бронзы. Шпоры, остатки уздечки и останки лошади говорят, что мужчина был всадником. В его могиле также нашли остатки сумки, в которой были ножницы и гребень из слоновой кости, предназначенные для ухода за волосами и бородой.

На гребне изображена сцена охоты, в которой газели убегают от хищников. Находка является уникальной не только для археологов, но и для историков искусства. Находившиеся в прошлом резные гребни раннего Средневековья были декорированы христианскими мотивами.

Фото: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege