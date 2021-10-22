Петербург победил в трех номинациях европейского этапа премии World Travel Awards

22.10.2021
По итогам международного голосования Петербург получил звание «Ведущего города Европы с культурно-историческим наследием 2021», а также «Ведущего города Европы для непродолжительных поездок 2021», обойдя Рим, Париж, Лондон, Венецию и другие известные столицы мира.
Международный «Оскар» в сфере туризма получила также маркетинговая кампания Комитета по развитию «Петербургское гостеприимство/Safe Travels/Новая туристская география», став первой российской программой, которая победила в номинации «Ведущая маркетинговая кампания Европы 2021». Конкуренцию ей составляли проекты министерства туризма Греции, агентства по туризму Португалии, других стран и регионов Европы.
Международной награды также удостоились две гостиницы Петербурга. Отель «Коринтия Санкт‑Петербург» признан лучшим бизнес-отелем России в четвертый раз подряд, Гостиница «Астория» победила в номинации «Лучший отель класса люкс в России 2021».