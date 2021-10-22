Топ-5 фильмов об эпидемиях

Готовимся к новой волне ковидных ограничений и вечерам в компании интересных фильмов. На этот раз выбираем кинокартины на злобу дня — об эпидемиях и их последствиях; о людях, которые пытаются выжить в новых условиях.





«Я — легенда», 2007





Неизвестный науке вирус уничтожает половину населения Земли, а вторую половину превращает в вампиров. Единственным человеком на планете остается Роберт (Уилл Смит), который обладает необъяснимым иммунитетом. Он пытается выжить среди кровопийц, разобраться с причинами эпидемии и найти противоядие, чтобы спасти людей.





«Слепота», 2008





Жители большого города внезапно начинают терять зрение. Эпидемия слепоты затрагивает весь мегаполис. Зрячей остается только одна женщина. Почему — неизвестно. Удастся ли ей помочь другим людям? Главную роль в фильме исполнила Джулианна Мур.





«Последняя любовь на Земле», 2011





Герои фантастической драмы теряют не только зрение, но и все остальные органы чувств, начиная со вкуса. Необычная эпидемия распространяется по всей планете, по всем странам и континентам. На этом фоне встречаются эпидемиолог Сьюзан (Ева Грин) и шеф-повар Майкл (Юэн Макгрегор), у которых завязывается страстный роман. Она пытается разгадать загадку заболевания, он — помочь людям, которые потеряли вкус. Фильм не претендует на строгую научность — он сосредотачивается на философском и чувственном аспектах событий.





«Заражение», 2011





Фильм-катастрофа Стивена Содерберга рассказывает об эпидемии смертельного вируса, которую пытаются сдержать врачи, ученые, сотрудники ВОЗ и других организаций. Пандемия нарастает, а вместе с ней — паника, страхи и беспорядки. В какой-то момент контроль над общественным порядком полностью утрачивается, но в итоге исследователи находят решение. События в фильме очень похожи на реальность последних двух лет, когда мир охватила пандемия коронавируса.





«Война миров Z», 2013





Бывший сотрудник ООН в исполнении Брэда Питта оказывается в центре эпидемии неизвестного вируса, мгновенно превращающего людей в зомби. Он пытается найти противоядие, в поисках которого ездит по всему миру. От его успеха зависит судьба человечества.





Фото: кадр из фильма «Заражение»