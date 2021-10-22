Минкультуры РФ планирует в 2022 году зарубежные мероприятия в честь 150-летия Рахманинова

В программе запланированы мероприятия во Франции, Сербии, Венгрии, Финляндии и Швейцарии, сообщили в ведомстве.

21 октября в Тамбовской областной библиотеке им. А.С. Пушкина прошло выставочно-просветительское мероприятие, в рамках празднования 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова в 2023 году, при участии статс-секретаря — заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой.

Манилова подчеркнула важность проведения ярких проектов в деле сохранения наследия великого музыканта в России и за рубежом и поручила подготовить соответствующие предложения.

В рамках форума также состоялось открытие выставки «Известный и неизвестный Рахманинов», которую подготовил Российский национальный музей музыки.

Состоялась также конференция, посвященная подготовке празднования 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова. В мероприятии приняла участие исполняющая обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области Наталья Астафьева.

В свою очередь председатель координационного совета по культуре Центрального федерального округа Юрий Голубев отметил, что более 100 мероприятий вошло в федеральный план подготовки празднования юбилея Рахманинова, 23 из них связаны с Тамбовской областью.