Финисаж выставки «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО» пройдет в Музее Москвы

23 октября в Музее Москвы пройдет финисаж выставки «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО», которая закроется уже в воскресенье, 24 октября, сообщает пресс-служба музея.

Для посетителей подготовлена кураторская экскурсия, а также перформанс студентов школы-студии МХАТ (Мастерская Брусникина) «Электрификация. Общие понятия». В 18:00 куратор выставки Александра Селиванова расскажет, как электрификация в 1920-е годы повлияла на социальные, экономические и индустриальные процессы, а также стала одним из ключевых образов эпохи и метафорой революции для художников, поэтов, режиссеров, дизайнеров.

Билеты на экскурсию на сайте музея. В 20:00 в пространстве выставки студенты школы-студии МХАТ (Мастерская Брусникина) при поддержке театра «Практика» представят перформанс «Электрификация. Общие понятия». Его основой стали тексты Андрея Платонова — одноименная брошюра 1921 года и пьеса «Высокое напряжение» (1931 год).

Перформанс Мастерской Брусникина — это попытка посмотреть на документы эпохи электрификации взглядом нового поколения, которое выросло с иным пониманием скорости передачи информации, и понять, как ощущается та идея революционности сегодня. Перформанс пройдет при участии группы Different Places и художника Сергея Якунина. В постановке принимают участие Арсений Касперович, Никита Воронов, Олег Сапожников, Илья Барабошкин, Илья Козырев и Егор Дрозд.

Фото: пресс-служба Музея Москвы