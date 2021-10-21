Джейсон Момоа рассказал о своих травмах, полученных на съемках

Известный по роли Аквамена в киновселенной DC актер поделился состоянием своего здоровья на телешоу Эллен Дедженерес.

Во время съемок новой части блокбастера про супергероя Момоа получил травмы, признался актер. По его словам, он испортил себе зрение, получил грыжу и потерял пару ребер.

Артист заявил, что ему скоро придется делать операцию на глаза.

«Ох и досталось мне!» — шутливо воскликнул Момоа.

Киноактер тем не менее относит свои травмы к возрасту. Сейчас ему уже 42 года, это увеличивает риск получения увечий, подчеркнул он. Момоа пояснил, что во время съемок часто становится менее бдительным и аккуратным, с головой погружаясь в процесс.

«Я сейчас стареющий супергерой», — признался киноактер.

Фото: кадр из фильма «Аквамэн»