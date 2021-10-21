Джейсон Момоа рассказал о своих травмах, полученных на съемках

21.10.2021
Во время съемок новой части блокбастера про супергероя Момоа получил травмы, признался актер. По его словам, он испортил себе зрение, получил грыжу и потерял пару ребер.
Артист заявил, что ему скоро придется делать операцию на глаза.
«Ох и досталось мне!» — шутливо воскликнул Момоа.
Киноактер тем не менее относит свои травмы к возрасту. Сейчас ему уже 42 года, это увеличивает риск получения увечий, подчеркнул он. Момоа пояснил, что во время съемок часто становится менее бдительным и аккуратным, с головой погружаясь в процесс.
«Я сейчас стареющий супергерой», — признался киноактер.
Фото: кадр из фильма «Аквамэн»