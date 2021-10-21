Бывший участник группы «ДДТ» Дмитрий Галицкий умер в 65 лет

На 66-м году жизни скончался экс-участник группы «ДДТ» Дмитрий Галицкий, говорится в сообщении в группе «ДДТ клуб» во «ВКонтакте».

В сообщении не уточняется причина смерти и дата прощания с музыкантом . «Выражаем глубокие соболезнования родным и близким и всем почитателям творчества Дмитрия Галицкого», – говорится в сообщении.

Дмитрий Галицкий родился 4 января 1956 года. Его музыкальная карьера началась с ВИА «Синяя птица» в 22 года, где музыкант выступал в составе ансамбля более 10 лет.

Оставив «Синюю птицу» в 1998 году он два года проработал с Вячеславом Малежиком, а после несколько лет писал песни как автор и композитор для Светланы Лазаревой. Также с 1993 по 1997 год музыкант сотрудничал с Валерием Ободзинским.

В составе группы «ДДТ» Галицкий играл с 1995 по 1996 год – вместе с ним группа записала альбом «Любовь». Ежегодно в день своего рождения 4 января Галицкий давал концерты в родной Калуге. Известно, что зал всегда был полон слушателями.