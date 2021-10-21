Под Мюнхеном нашли гробницу раннесредневековой модницы и воина с оружием

О результатах раскопок говорится в пресс-релизе Управления по охране памятников Баварии.

Археологи нашли в окрестностях Мюнхена раннесредневековый некрополь, в котором были обнаружены останки молодой знатной женщины с большим количеством украшений. Также ученые нашли останки мужчины-воина, с которым были положены меч, метательный топор и щит.

Всего археологи обнаружили 15 погребений, из которых два были особенно выдающимися. В могиле молодой женщины старше 20 лет, умершей в конце V века нашей эры нашли богатый погребальный инвентарь, в том числе 56 стеклянных и янтарных бусин, три золотые подвески, фибула из чистого золота с гранатом и позолоченная пальчатая фибула. Это одна из наиболее богатых раннесредневековых могил в Южной Баварии, отметили ученые.

Руководитель Управления по охране памятников Баварии Матиас Пфайль считает, что женщину можно назвать настоящей законодательницей моды своего времени благодаря ее дорогим украшениям.

По мнению ученых, золотая фибула была сделана во франкской мастерской на берегу Рейна. С помощью нее женщина застегивала свое пальто или плащ на груди. Подобный стиль ношения одежды пришел в регион из Средиземноморья, считают ученые.

Камни граната на фибуле, по всей вероятности, происходят из Индии. Такие находки не только символизировали высокий социальный статус, но и говорят о широких международных торговых связях в Средневековье, подчеркнули эксперты.

Также ученые нашли могилу воина, похороненного около 510–520 годов нашей эры. Антропологические исследования показали, что в момент смерти ему было 30-60 лет. В его погребении находились длинный меч из дамасской стали, метательный топор и щит с умбоном. В могиле также обнаружили костяной гребень, кресало и огниво, а также пряжку из горного хрусталя с шпеньком из серебра, покрытым позолотой.

Фото: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege