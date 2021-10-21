Кинопремьеры недели: что смотреть в кино 21-24 октября

Благодаря длительной самоизоляции и коронавирусным ограничениям поход в кино превратился из простого развлечения для жителей городов в не всегда доступное, приятное и интересное действо. Выбираем, что смотреть в кино в этот уик-энд.





«Кошачьи миры Луиса Уэйна»





Эксцентричный аристократ Луис Уэйн (Бенедикт Камбербэтч) пишет картины, на которых изображены исключительно антропоморфные коты. Он встречает Эмили, которая становится его супругой. Луис любит ее и любит рисовать котов. Он становится востребованным художником. Однако с каждой новой картиной Луис теряет связь с реальностью. Основано на реальных событиях.





«Маленькая мама»





В центре нового фильма французского режиссера Селин Сьямма — восьмилетняя Нелли. После смерти бабушки она очень переживает. Родители привозят девочку в загородный дом, чтобы помочь ей пережить утрату. Нелли гуляет в лесу, где встречает ровесницу. Ее зовут Марион — как и маму главной героини.





«Дунай»





Интровертка Надя едет в отпуск из России в Сербию. В Москве она привыкла к жизни по плану, а в Белграде сталкивается с людьми, которые живут в удовольствие. У Нади начинается роман с местным парнем Нешей, а потом с его свободным образом жизни. Девушка решает бросить работу и свой город и остаться в Белграде с любимым парнем и свободой. Однако этой идее придется пройти проверку реальностью.





«По соседству»





Востребованный актер Даниэль живет в шикарной квартире в престижном районе Берлина. У него есть успешная карьера в кино, красавица-жена и дети, которых воспитывает няня. Однажды летом Даниэль собирается на пробы в супергеройский фильм. Перед отъездом в аэропорт он заходит в бар рядом с домом, где встречает соседа. Смолл-ток перерастает в самый важный разговор в жизни главного героя, который изменит все.





«Хэллоуин убивает»





Семья Строуд — Лори, ее дочь Карен и внучка Эллисон — поймали Майкла Майерса в ловушку и оставили гореть в подвале их дома. Лори уверена, что преследователь наконец-то мертв. Однако ему удается выжить. Значит, кровавое преследование продолжится. Лори снова должна защищать себя и семью. На этот раз весь город готов сражаться с преследователем. Строуды присоединяются к группе выживших, решивших взять правосудие в собственные руки и покончить с Майерсом.





«Хороший, плохой, коп»





Опытный киллер и прославленный аферист сталкиваются в жестоком противостоянии, которое разворачивается в маленьком городке в Неваде. Между ними оказывается молодая полицейская Валери, на участке которой происходит столкновение. Противники оказывается на одном участке не просто так.





«Учености плоды»





В конце войны профессор литературы Мария Шиллер приезжает в оккупированное немцами село Михайловское, где находится музей А.С. Пушкина. Она ведет просветительскую работу среди немецких солдат и местных жителей, а также вступает в связь с одним из них Сергеем (Сергей Безруков). Фронт приближается к селу, из Берлина приходит приказ — вывезти из музея все исторические ценности. Мария должны выполнить его. Сергей решает спасти культурное достояние страны любой ценой.





Фото: кадр из фильма "Кошачьи миры Луиса Уэйна"