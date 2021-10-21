В Пушкинском музее открылась выставка итальянского футуризма

Экспозиция заработала 19 октября в залах постоянной экспозиции Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, сообщили в музее.

Выставка произведений итальянских мастеров из коллекции Джанни Маттиоли представляет собой одно из самых значительных частных коллекций итальянского искусства XX века, которое включает произведения Умберто Боччони, Джакомо Балла, Карло Карра, Джино Северини, Луиджи Руссоло, Арденго Соффичи, Оттоне Розаи, Фортунато Деперо, Марио Сирони, Амедео Модильяни и Джорджо Моранди.

Работы были выполнены в 1910–1921 годах. С помощью своего собрания Маттиоли старался продемонстрировать основополагающее значение футуризма в дальнейшем развитии итальянской живописи и его важную роль на международной художественной сцене в начале XX века, пояснили в музее.

Изображение: Джино Северини. Голубая танцовщица