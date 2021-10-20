BadComedian признал удачу создателей сериала «Игра в кальмара»

Автор и основатель YouTube-канала BadComedian, обозреватель кинофильмов Евгений Баженов прокомментировал сериал в разговоре с ФАН.

По мнению Баженова, массовый ажиотаж вокруг корейского сериала не слишком оправдан. Однако нужно отдать должное его авторам, так как «Игра в кальмара» не имела особой поддержки, отметил он.

«Это не «Игра престолов», который продвигался и пиарился, это не еще какие-то проекты, в маркетинг которых вбухивали миллионные бюджеты», — подчеркнул блогер. Сериал произвел ошеломляющий эффект на зрителя, такого успеха никто не ожидал, признал Баженов.

Если нишевый продукт стал популярным без помощи многомиллионных контрактов, значит, он задел какие-то струны, «уколол в нужные места», пояснил эксперт. «Мне кажется, здесь очень много достойных вещей, которые зацепили зрителя», — добавил BadComedian в разговоре с ФАН.