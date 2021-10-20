Что рассказал фанатам трейлер второго сезона «Великой»

В Сети появился трейлер продолжения сериала «Великая» с Эль Фэннинг в роли императрицы Екатерины II. Ролик опубликовал стриминговый сервис Hulu. Второй сезон стартует на платформе с 19 ноября. Выйдет десять эпизодов комедийного шоу.





Судя по трейлеру, Екатерина и Петр продолжат сражаться друг с другом. В начале ролика она сама себя объявит Великой, что вызывает удивление супруга. Борьба за трон окажется для императрицы не самым сложным вызовом. Ей предстоит противостояние с двором, соратниками и даже с матерью, прибывшей к дочери. Екатерина будет ждать наследника, а также пытаться освободить Россию, которая об этом не просила.





Екатерину II сыграла Эль Фэннинг, ее супруга Петра III — Николас Холт, а мать самодержицы — Джиллиан Андерсон. К своим ролям также вернулись Фиби Фокс (Мариаль), Саша Дхаван (граф Орлов) и Гуилим Ли (Григорий Дымов).





«Великая» основана на истории российской правительницы, но относится к псевдоисторическому жанру — в нем вольно интерпретируются события из жизни Екатерины Великой. Сериал вышел в прошлом году и снискал успех у публики и критиков. Некоторые российские зрители болезненно отреагировали на вольность авторов, работавших с историей России.





Фото: кадр из трейлера сериала «Великая»