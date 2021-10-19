Звезды Голливуда, которые дружат в жизни долгие годы

Кажется, что в суровом мире Голливуда есть только соперники и конкуренты, но в нем нашлось место и для настоящей дружбы. Рассказываем истории о крепкой актерской дружбе, которая длится уже не первый год.





Пенелопа Крус и Сальма Хайек





Одни из самых известных голливудских подруг, которые близки уже больше 20 лет. Вместе им довелось поработать в фильме «Бандитки» в 2006 году. Обе актрисы говорят на испанском и английском языках. А еще они любят проводить время дома и были такими еще до замужества и рождения детей.





Бен Аффлек и Мэтт Деймон





Эти ребята знакомы с детства. Они выросли на одной улице в двух кварталах друг от друга. Уже тогда они сдружились, а в будущем выбрали одну профессию. Они работали вместе не только в качестве актеров. В 1997 году Аффлек и Деймон получили «Оскар» за лучший сценарий, который они создали для фильма «Умница Уилл Хантинг». Их дружбе скоро исполнится 40 лет!





Сандра Буллок и Райан Рейнольдс





Познакомились на съемках ромкома «Продолжение», который принес актрисе номинацию на «Золотой глобус». Это было в 2009 году. Актеры сдружились. В дальнейшем их дружба только крепла. Примечательно, что в 2010 году оба пережили разводы. Буллок — с телеведущим Джесси Джеймсом, а Рейнольдс — с актрисой Скарлетт Йоханссон.





Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайер





Познакомились в юном возрасте, когда обоим приходилось частенько коротать время в очередях на прослушивание. У них завязалась дружба, которая до сих пор продолжается. Они поддерживали друг друга в разных проектах и даже снялись в одном фильме «Великий Гэтсби», вышедшем на экраны в 2013 году.





Кэмерон Диас и Дрю Бэрримор





Актрисы познакомились до того, как начали работать на съемках фильма «Ангелы Чарли». К тому времени они уже были близкими подругами. Картину сняла продюсерская компания, основанная Бэрримор. Через три года вышло продолжение фильма, где подруги снова снялись в главных ролях.





Брэд Питт и Джордж Клуни





Актеры подружились во время работы над криминальным фильмом «Одиннадцать друзей Оушена» в 2001 году. Они сблизились на фоне похожего чувства юмора и общих интересов за пределами киноиндустрии. Позже актеры появились в фильме братьев Коэн «После прочтения сжечь» (2008). В этом году сообщалось, что Питт и Клуни могут сняться в новом проекте, который расскажет о двух наемниках. Детали не раскрываются.





Фото: кадр из фильма «Бандитки»