В Москве открывается киноклуб Москино «Энциклопедия анимации»

Открытие нового киноклуба состоится 26 октября в 19:00 в кинотеатре «Москино Юность», сообщает пресс-служба Москино.

В его программу открытия вошел цикл встреч, посвященных знаковым отечественным мультфильмам разных эпох. Каждый кинопоказ будет раскрывать определенную тему.

Куратором и ведущим «Энциклопедии анимации» станет Сергей Капков, шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм», художественный руководитель Национальной анимационной премии «Икар». Он будет предлагать темы, выбирать фильмы, анализировать их жанр, технологию и стиль, рассказывать историю создания, представлять авторов и приглашать зрителей к обмену мнениями. Вход бесплатный по предварительной регистрации.

Киноклуб откроется программой «Музыка в анимации». В нее вошли фильмы разных десятилетий – «Чудесница» (1957) Александра Иванова, «Шкатулка с секретом» (1976) Валерия Угарова, «Кошки под дождем» (2001) Алексея Демина и многие другие. Зрители смогут оценить особенности советских мультипликационных саундтреков и познакомиться с современными музыкальными трендами в анимационной индустрии.

В сообщении пресс-службы говорится, что «Энциклопедия анимации» позволит совершенно по-новому взглянуть на старые мультфильмы, вспомнить имена их авторов и услышать удивительные истории создания знаменитых шедевров. В рамках мероприятий киноклуба зрители смогут увидеть почти неизвестные работы 1990-х годов, когда авторская российская анимация оказалась на пике мировой популярности и завоевала сотни самых престижных призов – от «Оскара» до каннской «Пальмовой ветви», а также познакомятся с эксклюзивными анимационными новинками последних лет.

Фото: пресс-служба Москино