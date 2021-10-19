В Омске открыли памятный знак к 200-летию Федора Достоевского

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Торжественное открытие памятного знака к 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского состоялось 18 октября. Памятный знак установлен на месте каторжного острога, где писатель находился в ссылке с 1850 по 1854 годы.

Место установки находится в северной части Театрального сквера на углу улиц Некрасова и Красина. В церемонии открытия принял участие Губернатор Омской области Александр Бурков.

Памятный знак реализован по проекту омского скульптора Александра Капралова. Он представляет собой тюремную дверь и орла, вылетающего из нее на свободу. В основу проекта лег эпизод из произведения «Записки из Мертвого дома», а также рисунок старинной тюрьмы, сделанный скульптором 35 лет назад в Тобольске. На изготовление памятного знака, выполненного в уникальной сварочной технике, ушла тонна металла.

Фото: Минкультуры РФ