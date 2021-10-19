Что рассказал фанатам трейлер продолжения «Охотников за привидениями»

В Сети появился трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники», который выйдет в конце осени. Ролик выпустила киностудия Sony Pictures. Премьера фильма-сиквела культовой франшизы назначена на 18 ноября.





Трейлер начинается мрачно — в автомобиле один из пойманных монстров вырывается наружу, что приводит к аварии. Затем действие переносится в дом на старой ферме, где живет мать с двумя детьми. Дочь спрашивает, чем занимался дед-ученый. Мать, смутившись, говорит, что не знает. Вскоре девочка находит ловушку для привидений и приносит ее на урок в школу, где удивленный учитель узнает приспособление.





В городке начинают происходить странные землетрясения, из шахты вырываются неизвестные существа, а в магазине появляется Зефирный малыш с братьями. В ролике показали Лизуна, которого юные охотники пытаются поймать в ловушку. Дети выясняют, что их дедушка сражался с армией призраков. Они принимают эстафету и начинают охоту за новыми монстрами, используя старый автомобиль и самодельные устройства деда и его товарищей.





Главные роли исполнили Маккенна Грейс («Леденящие душу приключения Сабрины», «Рассказ служанки») и Финн Вольфхард («Очень странные дела»). В фильме также снялись Пол Радд («Человек-муравей»), Кэрри Кун («Мстители: Война бесконечности»), Энни Потс («Охотники за привидениями»), а также Билл Мюрей, сыгравший одного из охотников в оригинальном фильме.





Режиссером фильма стал Джейсон Райтман, сын режиссера первых охотников Айвана Райтмана, который выступил продюсером новой ленты. Она никак не будет связана с картиной 2016 года, которая стала ремейком «Охотников» с женским составом.





Фото: кадр из трейлера фильма «Охотники за привидениями: Наследники»