Топ-8 свежих хорроров

Выбираем крепкие и интригующие фильмы ужасов, снятые в последние годы. Любителям жанра будет из чего выбрать.





«Дом на другой стороне», 2020





После внезапной смерти мужа Бет разбирает его вещи в загородном доме. Она начинает замечать разные странности и видеть страшные сны. Женщина уже готова поверить в призраков, а потом она находит чертежи дома. Оказывается, у супруга были очень неожиданные секреты. Фильм Дэвида Брукера балансирует на грани ужасов, драмы и детектива.





«Вал», 2021





Беглый преступник попадает в плен к демону, точнее — к демонессе. Режиссер Аарон Фрадкин представил фильм, в котором смешались ужасы и черная комедия.





«Черная книга», 2021





Коллекционер редких книг приобретает «Черную книгу». Это издание содержит истории об ужасных событиях, происходивших в разных частях Америки. Фильм Тофера Чемберса рассказывает новую версию о проклятой книге. В сюжете не будет радикальных новшеств, но неприятный холодок при просмотре гарантирован.





«Дом улиток», 2021





Писатель Антонио приезжает на лето в окрестности Малаги, где надеется найти вдохновение для работы над новым романом. Его привлекают новые знакомые, которые ведут себя довольно странно. Антонио сближается с ними, начинает изучать жизнь местной общины и сталкивается с ее тайнами. Оказывается, что жители скрывают страшные секреты. Реальность оказывается неожиданнее и ужаснее самых смелых предположений.





«Никто не уйдет живым», 2021





Женщина из Мексики, оказавшаяся без документов и средств к существованию в США, селится в захудалом пансионе в Кливленде. Им заведуют два неприятных хозяина, но выбора нет. Вскоре новая постоялица начинает слышать страшные рыдания и видеть подозрительные картины. Она понимает, что в подвале дома что-то происходит. Но выбраться из пансиона оказывается не так-то просто.





«Киста», 2020

Действие разворачивается в 1961 году. Врачи готовятся к стандартной операции. Однако она оборачивается появлением жуткого существа, готового уничтожать всех подряд. Хотя сюжет не выглядит особенно оригинальным, фильм Тайлера Расселла заставляет сильно понервничать.





«Злое», 2021





Мэдисон Митчелл видет в своих снах зверские убийства. Она понимает, что становится свидетельницей реальных преступлений. Женщина обращается в полицию, но ей никто не верит. Мэдисон пытается разгадать загадку и предполагает, что убийца как-то связан с ее прошлым. Когда она приближается к разгадке, фильм делает внезапный кульбит. Джеймс Ван, известный по франшизе «Пила», снял, пожалуй, самый сильный хоррор 2021 года.





Фото: кадр из фильма «Злое»