Истории художниц, покоривших мир

Рассказываем о жизни и деятельности трех художниц, которые смогли добиться успеха на творческом поприще, несмотря на все ограничения своего времени.





Мэри Мозер (1744-1819)





Будущая художница родилась в Лондоне. Сначала училась у отца работе с эмалью, со временем перешла к занятиям живописью. Первое признание получила уже в 14 лет. Стала одной из двух первых женщин-членов Королевской академии художеств Великобритании. Второй была Ангелика Кауфман.





Как и другие художницы XVIII века, связанные ограничениями по социальному статусу и полу, Мозер писала преимущественно портреты и натюрморты с цветами. В отличие от современницы Кауфман, она не занималась историческим жанром и работой с обнаженной натурой.





Тем не менее, художница достигла успеха. Она получила серьезный и дорогостоящий заказ от королевы Шарлотты на оформление цветочной комнаты в Виндзоре. Он стал одним из последних перед замужеством. После Мозер продолжила писать и выставляться в Королевской академии до 1802 года.





Зинаида Серебрякова (1884-1967)





Родилась и выросла в имении Нескучное (территория современной Украины) в семье с богатыми культурными традициями. Живописи училась у Осипа Браза, а также у французских мастеров. С 1911 года состояла в обществе «Мир искусства».





До революции Зинаида пережила расцвет творчества. Она написала знаменитый автопортрет «За туалетом», «Купальщицу», портрет матери Екатерины Лансере. Затем последовала работы на темы жизни в деревне, крестьянской жизни и работы («Жатва», «Беление холста», «Крестьяне»). Она стала одной из художников, расписавших Казанский вокзал в Москве. Ей принадлежат панно «Народы Востока».





После революции 1917 года разграбили имение Нескучное. Муж Зинаиды умер, она осталась с четырьмя детьми и больной матерью без средств к существованию. В это время она пишет знаменитые портреты своих детей «На террасе в Харькове» и «Карточный домик».





Скитания по квартирам в Петрограде заканчиваются, когда художница уезжает в Париж на выполнение заказа. Вернуться на родину ей не дали. Двоих детей удалось переправить во Францию. Двое остались в России и выросли вдали от матери. С дочерью Татьяной, которая стала художницей во МХАТе, Зинаида увиделась лишь спустя 36 лет. Это произошло во времена «хрущевской оттепели». Тогда же прошли большие выставки ее работ в СССР. Через год Зинаида Серебрякова скончалась.





Джорджия О’Киф (1887-1986)





Родилась в США в семье выходца из Венгрии. Во время учебы в Нью-Йорке познакомилась с фотографом и галеристом Альфредом Стиглицем, который стал ее мужем. При его поддержке вернулась к занятиям живописью. С 1923 года она начала активно выставляться. О’Киф стала востребованной художницей.





Особую популярность получили ее картины с цветами, в которых критики видели эротические мотивы. Позже она начала писать пустынные пейзажи, которые ее супруг называл важной частью мифологии и иконографии американской художественной культуры.





Новый всплеск интереса к творчеству художницы произошел в начале 1970-х годов после большой выставки работ О’Киф. Она состоялась после 15-летнего перерыва. После смерти художницы, которая прожила почти 99 лет, в Нью-Мексико открылся музей Джорджии О’Киф.





В 2014 году ее картину «Дурман» («Белый цветок № 1») продали на аукционе за 44 миллиона долларов. Она стала самой дорогой работой, созданной женщиной.





Фтоо: Зинаида Серебрякова. Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12253569