Что рассказал фанатам трейлер «Флэша» с Эзрой Миллером

Появился тизер-трейлер грядущего фильма по вселенной DC про супергероя со сверхскоростью. Ролик презентовали на онлайн-конференции DC FanDome. Премьера суергеройского боевика в России состоится 3 ноября 2022 года.





В трейлере показали физика Барри Аллена, который в результате неудачного эксперимента приобретает сверхспособность развивать молниеносную скорость. Сначала герой появляется в неком доме, где никто не живет, а потом в доме, где находится неизвестная женщина. Голос за кадром говорит о разных временных линиях и изменении будущего. Показано, как у дома появляется Флэш, и как Аллен готовит его костюм с фирменной молнией на комбинезоне, обуви и кольце. В ролике появляются спутники Флэша, а также Бэтмен. В конце трейлера Аллен находит автомобиль, скрытый под покровом. Он снимает его и не сдерживает эмоций от увиденного. Вероятно, Барри увидел бэтмобиль.





Фильм снят по мотивам комикса Flashpoint. Основной сценаристкой стала Кристина Ходсон. Фильм снял режиссер Андрес Мускетти. Флэша и Барри Аллена сыграл Эзра Миллер. Кроме того, в касте значатся Бен Аффлек, Майкл Китон, Марибель Верду и Рон Ливингстон.





Ранее сообщалось, что Китон сыграет Бэтмена. Какая роль досталась Аффлеку — не уточнялось. В предыдущих фильмах DC Аффлек играл Бэтмена. В более ранних картинах, снятых Тимом Бертоном, Темного рыцаря играл Китон.





При этом в фильме «Бэтмен», который снял Мэтт Ривз, главного героя сыграл Роберт Паттинсон. Он сменил Бена Аффлека, который покинул проект. «Бэтмен» выйдет на экраны в марте 2022 года.





Фото: кадр из трейлера фильма «Флэш»