Объявлены финалисты Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» – 2021

19.10.2021
В восьми федеральных округах состоялся второй окружной тур Общероссийского конкурса Минкультуры России «Лучший преподаватель детской школы искусств». Конкурсные испытания состоялись 15–17 октября на базе федеральных вузов и училищ искусств, подведомственных Минкультуры России, говорится в сообщении.
Впервые в 2021 году участники конкурса показали профессиональные качества в ходе очных конкурсных испытаний. Преподаватели поведали о достижениях и принципах своей профессиональной деятельности в ходе самопрезентаций, продемонстрировали педагогическое мастерство на открытых уроках и коммуникативные навыки — в ходе дискуссии.
Фото: http://rfartcenter.ru/