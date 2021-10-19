Объявлены финалисты Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» – 2021

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

В восьми федеральных округах состоялся второй окружной тур Общероссийского конкурса Минкультуры России «Лучший преподаватель детской школы искусств». Конкурсные испытания состоялись 15–17 октября на базе федеральных вузов и училищ искусств, подведомственных Минкультуры России, говорится в сообщении.

Впервые в 2021 году участники конкурса показали профессиональные качества в ходе очных конкурсных испытаний. Преподаватели поведали о достижениях и принципах своей профессиональной деятельности в ходе самопрезентаций, продемонстрировали педагогическое мастерство на открытых уроках и коммуникативные навыки — в ходе дискуссии.

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