В сети появился первый трейлер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Warner Bros. Pictures показала трейлер нового фильма о Бэтмене, в котором впервые роль супергероя исполнил Роберт Паттинсон, сообщает ТАСС.

Ролик был опубликован на страницах студии в соцсетях. Помимо Бэтмена, зрители увидели в трейлере таких персонажей, как Селина Кайл (Женщина-кошка), Пингвин и Загадочник.

Главную роль исполнил Паттинсона, кроме него в «Бэтмене» сыграли Зои Кравиц, Пол Дано, Колин Фаррелл, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Энди Серкис и многие другие. Фильм снял Мэтт Ривз («Монстро», «Планета обезьян: Революция»).

Выход картины в прокат запланирован на 3 марта. Прежде премьерный показ был намечен на октябрь 2021 года, однако съемки картины приостанавливались из-за пандемии.

Фото: кадр из фильма