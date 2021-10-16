Специальную награду Варшавского кинофестиваля получил фильм из Якутии

Якутский фильм «Ыт» получил специальную награду 37-го Варшавского кинофестиваля, сообщает ТАСС.

Фильм «Ыт» вошел в список 15 лент из разных стран, которые принимали участие в главном международном конкурсе кинофестиваля. Первый приз в этой секции и статуэтку в виде золотого листа каштана получил мистический детектив «Чудо» (2021) Богдана Джорджа Апетри совместного производства Румынии, Чехии и Латвии.

Среди дебютных работ молодых режиссеров была отмечена российская драма Александра Ханта «Межсезонье» (2021). Сюжет картины рассказывает о побеге из дома двух подростков, которые обзаведясь оружием, начинают доказывать миру свое право на существование.

Варшавский кинофестиваль ведет свою историю с 1985 года. В 2009 году Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров присвоила польскому киносмотру высокую категорию «А». К этой почетной лиге причислены 15 ведущих мировых кинофорумов, куда входят фестивали в Канне, Берлине, Венеции, Сан-Себастьяне, Локарно, Карловых Варах, Токио, Таллине, Монреале, Шанхае, Мар-дель-Плате, Каире, Гоа и Москве.

Фото: кадр из фильма