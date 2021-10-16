Выставка «Про/сто» открывается в Музее имени Даля

Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля (ГМИРЛИ) открывает выставку «Про/сто», приуроченную к столетию учреждения, сообщает ТАСС.

Гости выставки смогут увидеть рукописи Гоголя, Тургенева, Островского, Есенина, личные вещи Маяковского и Цветаевой, многие другие экспонаты. Как отметила куратор Дарья Каверина, в 1930 году Маяковский лично подарил музею свою выставку «20 лет работы».

«Мы решили сделать фондовую выставку. Она построена по принципу, как коллекции поступали в музей. Первая коллекция, которая появилась в музее, была передана в 1921 году Марией Павловной Чеховой. Это вещи Чехова. Дальше начали формироваться собрания, посвященные Горькому и Достоевскому», — рассказала куратор выставки.

17 октября Государственному музею истории российской литературы имени В. И. Даля исполняется 100 лет.

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