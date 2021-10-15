III Конгресс «Психическое здоровье человека XXI века»

Более 10 тысяч медицинских и немедицинских специалистов в сфере охраны психического здоровья, а также представителей социально-ориентированных НКО, деловых кругов, СМИ из 37 стран стали участниками III Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века», который состоялся 8–9 октября 2021 года, в канун Всемирного дня охраны психического здоровья, сообщает пресс-служба Союза охраны психического здоровья.

Конгресс был направлен на создание благоприятных условий для сохранения и укрепления психического здоровья и благополучия детей и подростков, необходимых для здорового развития института семьи и общества в целом, посредством открытого обсуждения разнообразных проблем и методологий на основе междисциплинарного и межсекторного подходов.

Эта цель согласуется с повесткой дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой 193 странами — членами Организации Объединенных Наций в 2015 году, а также другими международными документами, касающимися охраны психического здоровья детей и подростков, включая Комплексный план действий ВОЗ в области психического здоровья на 2013–2030 годы, Глобальную стратегию охраны здоровья женщин, детей и подростков (2016–2030), Резолюцию ООН по всеобщему охвату услугами здравоохранения, Резолюцию Совета по правам человека ООН по психическому здоровью и правам человека, и др.

Это научное междисциплинарное международное мероприятие было организовано Союзом охраны психического здоровья в сотрудничестве с Российским обществом психиатров, Российским психологическим обществом, Общероссийской профессиональной психотерапевтической лигой, Всемирной психиатрической ассоциацией (WPA), Международной ассоциацией по совершенствованию программ в сфере охраны психического здоровья (AMH), Всемирной ассоциацией социальной психиатрии (WASP), Всемирным советом психотерапии (WCP), Международной ассоциацией детской и подростковой психиатрии и смежных специальностей (IACAPAP), Международной ассоциацией прикладной психологии (IAAP), Международным колледжем личностно ориентированной медицины при участии ВОЗ и при поддержке Минздрава России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минтруда России, Минспорта России, Минкультуры России.

Партнерами конгресса выступили: Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева, Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, Научный центр психического здоровья, Московский государственный психолого-педагогический университет, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой Департамента здравоохранения города Москвы, Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы, Федерация психологов образования России, Российская психотерапевтическая ассоциация, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Международное общество прикладной нейропсихологии (ISAN), Научно-исследовательский Центр детской нейропсихологии им. А.Р. Лурия, Научно-практический психоневрологический центр имени З.П. Соловьева, Научно-практический центр детской психоневрологии, Международная педагогическая академия дошкольного образования (МПАДО).

345 ведущих российских и зарубежных экспертов из 37 стран приняли участие в обсуждении новейших результатов научно-исследовательской и практической деятельности по широкому кругу проблем психического здоровья детей и подростков. Были представлены доклады по различным академическим дисциплинам, включая общую медицину, психиатрию, психологию, социологию, педагогику, юриспруденцию, экономику, спорт, искусствоведение в рамках более 50 пленарных сессий, симпозиумов, семинаров, мастер-классов.

В частности, участники конгресса обсудили важнейшие вопросы психического здоровья и благополучия детей и подростков в отношении: (i) ранней диагностики и профилактики психических расстройств; (ii) лечения и психосоциальной реабилитации; (iii) профессиональной подготовки медицинских и немедицинских специалистов по детям и подросткам; (iv) состояния психического здоровья одаренных детей; (v) состояния психического здоровья наиболее уязвимых групп детей; (vi) влияния физической культуры и спорта на психическое здоровье детей и подростков; (vii) влияния культуры и искусства на психическое здоровье детей и подростков; (viii) влияния образовательной среды на психическое здоровье детей и подростков и (ix) правовых норм, признающих важность психического здоровья детей и подростков.

Участники конгресса приняли декларацию, в которой были отражены основные принципы и стратегии, необходимые для реализации политики охраны психического здоровья детей и подростков.

Так, было отмечено, что профилактические меры и реабилитационные услуги на ранних этапах жизни детей для сохранения их психического здоровья, развития их физической, психологической и социальной устойчивости и экономических возможностей имеют первостепенное значение для благополучия и процветания любой социально-экономической системы современного общества.

Участники подчеркнули, что физическое, когнитивное, эмоциональное и поведенческое развитие ребенка во многом определяется биологическими и социальными детерминантами на ранних стадиях зачатия, беременности, послеродового периода. Была отмечена важность периода раннего детства, который характеризуется активным развитием интеллектуального, социального и эмоционального потенциала ребенка, что крайне важно для психического здоровья. Школьный возраст был признан одним из самых сложных с точки зрения сохранения психического здоровья, поскольку характер отношений с родителями и сверстниками, а также образовательная среда, включая содержание и методы обучения, цели образования и соответствие возрасту учебных материалов влияют на здоровый психологический рост детей и могут создавать риски для психического здоровья. И, наконец, подростковый возраст, характеризующийся значительными соматическими и психическими изменениями, достигающими кульминации в период полового созревания, был отмечен экспертами как наиболее уязвимый в отношении риска возникновения психических заболеваний.

В контексте особенностей развития ребенка на каждом возрастном этапе участники конгресса призвали к необходимости формирования национальных межведомственных стратегий и программ, направленных на охрану психического здоровья и благополучия детей и подростков.



