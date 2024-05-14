Ассоциация продюсеров кино и телевидения назвала новую дату вручения премии

Ассоциация продюсеров кино и телевидения назвала новую дату проведения своей премии.



Торжественная церемония вручения премии АПКиТ состоится 13 июня.



Первоначально проведение премии планировалось на 26 марта, церемония должна была пройти в Центре Международной Торговли Москвы, однако мероприятие было перенесено на более поздний срок из-за произошедшего теракта в «Крокус Сити Холле».



По числу номинаций лидером стал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Другими проектами, претендующими на премию в нескольких номинациях, стали сериал «Волшебный участок», драма «Балет».