Юрия Куклачева выписали из больницы

14.05.2024

Юрия Куклачева выписали из больницы
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев выписан из больницы.

Об этом сообщает пресс-служба Театра кошек, основателем которого является артист.

Юрий Куклачев 12 апреля был госпитализирован с обширным инфарктом. Артисту стало плохо во время выступления «Самый добрый клоун» в честь его юбилея. Мероприятие проходило в «Вегас сити холле». 75-летнему Куклачеву провели операцию.

Юрий Куклачев — первый русский постановщик цирковых номеров с дрессированными кошками. Его Театр кошек удостоен многочисленных наград, в том числе Золотого кубка и звания «Самый оригинальный театр мира».

Ранее в газете «Культура» вышло большое интервью артиста.


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