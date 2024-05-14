Юрия Куклачева выписали из больницы

Юрий Куклачев 12 апреля был госпитализирован с обширным инфарктом.
Михаил Мишустин пожелал артистке здоровья, благополучия и всего наилучшего.
В рамках акции для жителей и гостей Москвы проведут более 450 экскурсий, мастер-классов, спектаклей,...
Выступление в подмосковном Красногорске пройдет 14 мая.
Культовый дом в Новом Орлеане выставлен на продажу за 4,5 млн долларов.
Юрий Куклачев 12 апреля был госпитализирован с обширным инфарктом.
Михаил Мишустин пожелал артистке здоровья, благополучия и всего наилучшего.
В рамках акции для жителей и гостей Москвы проведут более 450 экскурсий, мастер-классов, спектаклей,...
Выступление в подмосковном Красногорске пройдет 14 мая.
Культовый дом в Новом Орлеане выставлен на продажу за 4,5 млн долларов.
В случае возбуждения уголовного дела Макаревич может быть лишен свободы на срок до двух лет.
Постановка в честь 80-летнего юбилея артистки будет представлена на Камерной сцене имени Б.А. Покров...
Фестиваль пройдет 29-30 июня, его участниками станут свыше 200 реконструкторов со всей страны.
Участниками акции станут свыше 40 учреждений культуры.
Донецкий академический музыкально-драматический театр имени Бровуна посетил регионы Юга и Северного ...
Вдова поэта Ольга Окуджава принесла извинения за изменения программы.
Запуск проекта приурочен к объявленному в России Году семьи.
Мероприятие состоится 18 мая.
Международный фестиваль «Кантата» пройдет с 3 по 9 июня.
Заслуженная артистка России Олеся Судзиловская выйдет на сцену в главной роли.
Ярмарка откроется в Центральном выставочном зале «Манеж».
Более 20 предметов составили экспозицию.
Праздник состоится 18 мая в Нижнем парке.
Президент России поприветствовал участников XXII Международного фестиваля военного кино имени Юрия О...
Смотр 2024 года будет посвящен 80-летию полного снятия блокады Ленинграда и другим событиям.
14.05.2024