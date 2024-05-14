Картина Фрэнсиса Бэкона стала самым дорогим лотом прошедшего аукциона Sotheby’s

Картину британского художника Фрэнсиса Бэкона «Портрет Джорджа Дайера» продали за 27,7 млн долларов на аукционе Sotheby’s.



Торги прошли в Нью-Йорке, передает журнал ARTnews.



Портрет стал первой работой серии портретов Джорджа Дайера, которые Бэкон написал в период с 1966 по 1968 год. Портрет впервые приобрели в 1970 году в галерее Мальборо, с тех пор полотно не выставлялось на продажу и находилось в частной коллекции.



Общая сумма продаж аукционного дома Sotheby’s составила 267,3 млн долларов. Портрет Дайера стал самым дорогим лотом торгов. Изначально картину оценили в 50 млн долларов, однако она была продана по цене ниже ожидаемой.









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