Картина Фрэнсиса Бэкона стала самым дорогим лотом прошедшего аукциона Sotheby’s

14.05.2024

Картина Фрэнсиса Бэкона стала самым дорогим лотом прошедшего аукциона Sotheby’s
Картину британского художника Фрэнсиса Бэкона «Портрет Джорджа Дайера» продали за 27,7 млн долларов на аукционе Sotheby’s.

Торги прошли в Нью-Йорке, передает журнал ARTnews.

Портрет стал первой работой серии портретов Джорджа Дайера, которые Бэкон написал в период с 1966 по 1968 год. Портрет впервые приобрели в 1970 году в галерее Мальборо, с тех пор полотно не выставлялось на продажу и находилось в частной коллекции.

Общая сумма продаж аукционного дома Sotheby’s составила 267,3 млн долларов. Портрет Дайера стал самым дорогим лотом торгов. Изначально картину оценили в 50 млн долларов, однако она была продана по цене ниже ожидаемой.


Фото: Pixabay.com