Банк России выпустил посвященные Пушкину памятные монеты

Банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты номиналом 3 и 100 рублей, а также золотую монету номиналом 10 000 рублей.



Монеты посвящены Александру Пушкину.



Выпуск монет из серии «Исторические события» приурочен к 225-летию со дня рождения поэта, передает пресс-служба Банка России.



Сообщается, что серебряная монета 925 пробы номиналом 3 рубля изготовлена качеством «пруф», ее тираж составил 3 тысячи единиц. Серебряная монета номиналом 100 рублей изготовлена качеством «пруф-лайк» и выпущена тиражом 100 единиц. Золотая монета также изготовлена качеством «пруф-лайк», ее тираж составил 50 единиц.



На одних серебряных монетах расположены рельефные изображения поэта Александра Пушкина и чернильницы, а также сцены зимней поездки и пера. На других — рельефное изображение Пушкина на фоне Эрмитажного театра и Эрмитажного моста, изображения канала, Петропавловской крепости, города, облачного неба и арки со строками рукописи «Памятник».



На золотой монете находится рельефное изображение поэта, сидящего под сказочным дубом на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений сюжетов его сказок.









Фото: пресс-служба Банка России