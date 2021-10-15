В Москве стартовал международный симпозиум «Индустрия звукозаписи академической музыки»

Мероприятие проходит в рамках Международной премии за лучшую аудиозапись российской академической музыки «Чистый звук», сообщает «Культуромания».

Организатором мероприятия стала гильдия звукорежиссеров Российского музыкального союза (РМС). Симпозиум будет идти с 15 по 17 октября 2021 года в московском Центре международной торговли.

«Это второй симпозиум, первый состоялся в 2019 году. Несмотря на пандемию, звукозаписывающая индустрия продолжает развиваться, поэтому мы все здесь», — сказал на открытии ведущий Максим Линников.

В числе спикеров мероприятия профессионалы с мировым именем — звукорежиссер Elbphilharmonie Удо Потрац (Германия), директор, продюсер, специалист по балансу звукозаписывающей компании Polyhymnia International Эрдо Грут (Нидерланды); звукорежиссер Московской консерватории Михаил Спасский; профессор ВГИК, Московской консерватории, Института современного искусства, председатель Гильдии звукорежиссеров Российского музыкального союза Мария Соболева.

В программе «Индустрия звукозаписи академической музыки» — круглые столы по вопросам образования в области звукорежиссуры, практическим аспектам концертной звукорежиссуры, алгоритмам взаимодействия с композиторами; мастер-классы по реставрации и архивированию звукозаписей, мастерингу, студийной звукорежиссуре.

Уникальная часть программы — технические туры в залы и студии Московской консерватории, Большого театра, Театра мюзикла, на знаменитую «Тонстудию» «Мосфильма».