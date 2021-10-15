Санкт-Петербургский международный культурный форум в 2021 году отменен

Об этом «Культуре» сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

Министерством культуры Российской Федерации принято решение об отмене IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, проведение которого было запланировано с 11 по 13 ноября.

«С сожалением вынуждены сообщить, что Санкт-Петербургский международный культурный форум отменен в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Такое решение было принято после серии консультаций с Роспотребнадзором, Правительством Российской Федерации, Правительством г. Санкт-Петербурга и профессиональным сообществом.

Проделана колоссальная работа, и мы благодарим всех, кто принимал участие в подготовке данного мероприятия. Однако безопасность участников и гостей форума является для нас безусловным приоритетом», – заявила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.