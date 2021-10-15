Скандальное современно искусство: «Без названия» Сая Твомбли

Картину с «каракулями», созданную американским художником, продали за 70 миллионов долларов. До сих пор картины Сая Твомбли, скончавшегося в 2011 году на 84-м году жизни, вызывают противоречивые отклики. Одни видят в них издевательство, другие — гениальность. Разбираемся в истории нашумевшей серии «Без названия».





История





Сай Твомбли родился и вырос в Соединенных Штатах Америки. Как и многие его современники, занимавшиеся искусством, он отправился в Нью-Йорк. Однако прожив в городе несколько лет, в возрастt 30 лет перебрался в Рим и осел там. В Италии он женился на художнице Татьяне Франкетти. Твомбли начал создавать абстрактные фигуры, а в его «каракулях» появились отсылки к мифологии, поэзии и истории. В работах появились цвета и разные фактуры.





Он создал серию работ «Без названия» — те самые «каракули», которые вызывают много споров. Некоторые картины сопровождаются подзаголовком, отсылающим к древнеримской мифологии (например, «Вакх» и другие).

В 1990-м году на аукционе Christie’s безымянную картину 1971 года продали за 5,5 миллиона долларов, что стало рекордом для полотен художника. В дальнейшем картины из серии «Без названия» поставили не один финансовый рекорд. После смерти автора одну из его работ продали почти за 70 миллионов долларов, хотя ее оценивали максимум в 55 миллионов.





Реакция





Публика по-разному реагирует на произведения Сая Твомбли. Некоторые зрители видят в «каракулях» обман и насмешку, другие считывают в неразборчивых строках отсылки к мифам и видят смыслы, изображенные намеками, а кто-то находит в них громкий посыл для всей европейской цивилизации.





Работы художника ценят в профессиональной среде. Так, Твомбли стал третьим современным художником, чья работа выставлена в Лувре на постоянной основе. Его работы регулярно бьют рекорды на аукционах.





Фото: By museum in progress, Cy Twombly, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15817660