Аудиоспектакль «Мэри Поппинс» впервые выпустят на русском языке

Премьера музыкального аудиоспектакля в двух частях «Мэри Поппинс» и «Мэри Поппинс возвращается» на русском языке состоится на сервисе аудиокниг Storytel, сообщает пресс-служба платформы.

«В международном сервисе аудиокниг Storytel выходит звездная премьера – музыкальный аудиоспектакль в двух частях «Мэри Поппинс» и «Мэри Поппинс возвращается», поставленный по книгам Памелы Трэверс и созданный впервые на рынке лицензионной аудиопродукции в России»,– рассказали в пресс-службе.

Аудиоспектакль поставлен по переводу Бориса Заходера. Роли в нем исполнили Мария Миронова, Александр Феклистов, Евгения Добровольская и многие другие. Сценарий написал режиссер постановки Дмитрий Николаев, а музыку – Олег Макаров.

«Это первая легально созданная аудиопостановка на русском языке, и она потребовала огромной работы, начиная с прав – их было чрезвычайно сложно получить. Весь процесс переговоров – сперва с наследниками Памелы Трэверс, затем с наследниками Бориса Заходера – занял два года. Мы очень благодарны им за то, что они все же поверили в проект. И не зря! Текст перевода-пересказа Заходера, культовый для многих поколений, адаптировали в сценарий филигранно и крайне бережно, ничего не сокращая», – рассказали в пресс-службе аудиоиздательства ВИМБО, записавшего спектакль.

Фото: кадр из фильма