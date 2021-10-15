Топ-5 новых книг о психическом здоровье

Выбираем лучшие свежие книги, посвященные природе эмоций и травм. Они не заменят поход к психотерапевту, но помогут разобраться в теории и облегчить жизнь.





«Дар. 12 ключей к внутреннему освобождению и обретению себя»

Эдит Ева Эгер





Издательство МИФ выпустило вторую книгу Эдит Евы Эгер, переживший Освенцим и ставшей психотерапевтом. В «Даре» она описывает 12 распространенных установок, которые лишают человека свободы. Среди них — синдром жертвы, избегание, стыд, осуждение, игнорирование себя, страх. Основываясь на собственном опыте и опыте клиентов, Эгер подсвечивает читателям путь для мягкого изменения установок. Она подчеркивает, что самой страшной тюрьмой для нее стал на концлагерь, а ограничения, которые она создала в голове.





«Избегание. 25 микропрактик, которые помогут действовать, несмотря на страх»

Мэттью Бун, Дженнифер Грегг и Лиза Койн





Избегание — часто встречающаяся реакция, которая «спасает» человека от неприятных переживаний. Однако постоянное уклонение от столкновения с дискомфортом лишает возможностей для роста и более объемного проживания жизни. Клинические психологи и специалисты по терапии принятия ответственности предлагают 25 мини-практик, которые помогут справиться с эмоциями. Они расскажут, почему люди выбирают избегание некоторых ситуаций. А еще подскажут, как оставаться осознанными при столкновении с ними и как начать действовать по-новому.





«Чувство стыда. Как перестать бояться быть неправильно воспринятым»

Илсе Санд





В центре книги датской психотерапевтки — стыд. Это чувство может сильно портить жизнь человека. За стыдом могут скрываться страхи, усталость, недостаток любви и заботы, низкая самооценка. Санд рассказывает, как возникает стыд, как отделить его от других эмоций, к чему он может привести и как научиться его проживать. В книгу включены практики, которые помогут успокоить стыд и почувствовать освобождение от него.





«Власть эмоций. Как управлять своими чувствами»

Рэнди Тэрэн и Далай-лама XIV





Эмоции возникают не просто так — они о чем-то предупреждают человека. От них нельзя избавиться (и не нужно!), но можно научиться управлять ими и ориентироваться с их помощью. Это особенно актуально в нашем быстро меняющемся и тревожном мире. В книге можно найти рекомендации о том, как с помощью правильных вопросов, дневников и других практик превратить эмоции в компас, который поможет человеку проходить через сложности.





«С ума сойти. Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города»

Дарья Варламова и Антон Зайниев





Издательство «Альпина Паблишер» переиздало бестселлер о ментальном здоровье, который в 2017 году получил премию «Просветитель». Авторы книги столкнулись с клинической депрессией, а также с неприятием диагноза окружением и нехваткой свежей и проверенной информации по психиатрии. Они изучили горы научных публикаций, обсудили вопросы со специалистами и описали в книге депрессию, а также другие состояния (биполярное, тревожное и пограничные расстройства, СДВГ, шизофрению и другие).





Фото: pixabay.com