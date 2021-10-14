Топ-5 сериалов для настоящих эстетов

Эстетическое удовольствие — не менее важная составляющая для сериалов. Вкупе с интересным сюжетом и прекрасной актерской игрой она обеспечивает проектам успех у аудитории. Составляем подборку сериалов, которые отличаются прекрасными визуальными решениями.





«Молодой Папа», 2016





Проект срежиссировал Паоло Соррентино, в главных ролях снялись Джуд Лоу и Дайан Китон. Драматический сериал повествует о Ленни Белардо, которого избрали Папой Пием XIII. Он отличается сложным характером и эксцентричным поведением. Папа не страдает скромностью — он считает себя очень красивым мужчиной. Кардиналы не знают, чего от него ждать, и плетут против него интриги. А Папа переживает кризис веры.





Сериал снискал успех и у критиков, и у зрителей. Для этого у него есть все составляющие — нетривиальный и увлекательный сюжет, превосходная актерская работа и потрясающая картинка, созданная декорациями, костюмами и операторской работой.





«Мир Дикого Запада», с 2016 года





Действие научно-фантастического вестерна разворачивается в парке развлечений «Мир Дикого Запада», где человекоподобные андроиды выполняют все желания посетителей. Они могут делать в парке все, что невозможно в реальной жизни — вплоть до изнасилований и убийств. Убитых андроидов чинят. Им стирают память, чтобы они продолжали выполнять все прихоти посетителей. Однажды происходит программный сбой и андроиды сохраняют воспоминания о пережитом. У них начинает просыпаться сознание, а вместе с ним — бунт против системы.





Футуристические декорации и спецэффекты, перемешанные с природными видами Дикого Запада, погружают в атмосферу параллельной реальности.





«Убивая Еву», с 2018 года





В главных ролях в британском триллере сыграли Сандра О и Джоди Комер. Сценарий написала Фиби Уоллер-Бридж, прославившаяся шоу «Дрянь». По сюжету аналитик MI5 Ева Поластри начинает охоту на наемную убийцу Вилланель. В процессе они не раз меняются местами и становятся одержимы друг другом.





Сериал получил признание у публики. Его не раз называли одним из самых красивых проектов. Этого удалось достичь благодаря продуманным и эффектным образам героинь (в первую очередь, Вилланель), искусно выбранным локациям и операторской работе.





«Слишком стар, чтобы умереть молодым», 2019





Проект снял Николас Виндинг Рефн. Полицейский Мартин (Майлз Теллер) убивает «не ту женщину» и вовлекается в конфликт между гангстерами. Подпольный мир ждет искупления вины со стороны стража порядка.





В сериале много жестоких сцен. Он вызвал неоднозначную реакцию и у критиков, и у зрителей. Некоторым лента показалось слишком мрачной и затянутой. Другие увидели в подходе режиссера нестандартность. Единственное, в чем сошлись все — безупречный визуальный ряд. Эстеты оценят неоновое оформление, медленные планы и многочисленные отсылки к работам других мастеров.





«Эйфория», с 2019 года





Подростковая драма повествует о поисках себя через тусовки, употребление запрещенных веществ и секс. В центре сюжета — Ру Беннет, которая несмотря на юный возраст успела побывать в реабилитационном центре. Она возвращается к школьной жизни, а вместе с ней — к вечеринкам и наркотикам. Появление в городе новой девушки дает ей надежду на перемены.





«Эйфория» стала самой обсуждаемой и самой откровенной подростковой драмой последних лет. Однако не все оценили ее сюжет. Некоторые критики назвали его посредственным. При этом многие согласились с тем, что у проекта — отменный визуальный ряд. Его отличает неоновое освещение, эффектные образы и макияжи главных героинь.





Фото: кадр из сериала «Убивая Еву»