Что рассказал фанатам тизер финального сезона «Бумажного дома»

В сети появился тизер второй части заключительного сезона испанского сериала о банде грабителей в масках Сальвадора Дали. Ролик опубликовала стриминговая платформа Netflix. Новый сезон «Бумажного дома», который станет последним, выйдет 3 декабря.





Предупреждение: в следующем абзаце содержаться легкие спойлеры из первой части заключительного сезона.





В опубликованном тизере показаны переживания грабителей после смерти одной из участниц банды, пожертвовавшей собой ради спасения товарищей. Профессор говорит, что потерял многих близких людей, и не допустит гибели других. В ролике также мелькает героиня, которая убегает от военных. Некоторым не удается убежать — их схватывают.





В описании к тизеру говорится, что банда находится в Центральном банке Испании больше 100 часов. При этом Профессор — в опасности, а на подходе новый враг — армия. Героем предстоит принять финальную битву. На кону — их жизни.





Сериал «Бумажный дом» рассказывает о банде Профессора, который собрал грабителей для реализации давней идеи. Он хочет напечатать в монетном дворе больше 2 миллионов евро. Грабители носят красные комбинезоны и маски Сальвадора Дали. Их позывные имена — Токио, Рио, Берлин, Найроби, Денвер, Москва, Осло, Хельсинки.





Криминальное шоу стало одним из самых популярных проектов Netflix.





Фото: кадр из тизера «Бумажного дома»