Народная артистка СССР Бэла Руденко умерла в 88 лет

На 89-м году жизни скончалась оперная певица, народная артистка СССР Бэла Руденко, сообщает ТАСС.

О смерти певицы в четверг сообщил российский критик Андрей Плахов на своей странице в Facebook. «На 89-м году жизни умерла выдающаяся оперная певица Бэла Андреевна Руденко», — говорится в сообщении.

Бэла Руденко родилась 18 августа 1933 года в поселке Боково-Антрацит (ныне — город Антрацит) Луганской области Украинской ССР. C1973-го по 1988-й годы была солистка оперной труппы Государственного академического Большого театра.

Исполняла партии в операх: «Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин» Михаила Глинки, «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини, «Риголетто» и «Травиата» Джузеппе Верди, «Царская невеста» и «Садко» Николая Римского-Корсакова, «Иоланта» Петра Чайковского. Выступала в оперных театрах многих стран мира: Франции, Великобритании, Италии, Швеции, Японии, Канады, США, исполняла концертные и камерные программы в СССР и за рубежом.

После окончания своей сольной карьеры в 1992 году возглавила Фонд развития Большого театра. С 1995 по 1999 годы работала художественным руководителем оперной труппы Большого театра.

В 1977-2017 годах преподавала в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Профессор (1989). В 1960 Бэла Руденко была удостоена звания Народная артистка СССР.

Фото: кадр из фильма