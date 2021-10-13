Театральный фестиваль «Артмиграция — детям» пройдет в Москве

С 25 по 31 октября в Москве состоится Театральный фестиваль «Артмиграция — детям», где представят спектакли, поставленные в регионах России для подрастающего поколения, сообщает «Вечерняя Москва».

Показы пройдут на двух сценах: в театральном центре СТД РФ «На Страстном» и в Боярских палатах СТД РФ. Гости фестиваля увидят семь спектаклей: «Сказка о рыбаке и рыбке» в постановке Тверского государственного театра кукол, «Мой папа — птиц» озерского театра драмы и комедии «Наш дом», «Я — кулак. Я — А-н-н-а» Красноярского театра кукол, «Фрида» в постановке Санкт-Петербургского Большого театра кукол, «Yншэн сагаан ботогон» («Верблюжонок») Бурятского академического театра драмы имени Х. Намсараева, «Терра» Альметьевского драматического театра и «Кукушка» Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр».

В этих же числах в фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой состоится III фестиваль-конкурс негосударственных театральных инициатив в области театра для детей и юношества «Трубадур». На нем соберутся лучшие частные театры для детей под руководством худрука фестиваля — Дмитрия Бикбаева.

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