У племен острова Пасхи в XIII веке уже была собственная письменность

13.10.2021
После тщательного исследования деревянных табличек с острова Пасхи, принадлежавших племени ронгоронго, ученые нашли письмена. Эксперты пытаются теперь расшифровать послания древних полинезийцев.
Пока что известно лишь немного. Во-первых, выяснили, что письменностью на острове Пасхи владели только жрецы и аристократы, а тексты написаны методом бустрофедона – когда направление письма чередуется в зависимости от четности строки.
Такой тип письма ученым уже попадался в надписях, сделанных этрусками, дорийцами, народами Аравии и Малой Азии.
Фото: naukawpolsce.pap.pl