У племен острова Пасхи в XIII веке уже была собственная письменность

13.10.2021

У племен острова Пасхи в XIII веке уже была собственная письменность

Об открытии сообщает журнал «Наука в Польше».

После тщательного исследования деревянных табличек с острова Пасхи, принадлежавших племени ронгоронго, ученые нашли письмена. Эксперты пытаются теперь расшифровать послания древних полинезийцев.

Пока что известно лишь немного. Во-первых, выяснили, что письменностью на острове Пасхи владели только жрецы и аристократы, а тексты написаны методом бустрофедона – когда направление письма чередуется в зависимости от четности строки.

Такой тип письма ученым уже попадался в надписях, сделанных этрусками, дорийцами, народами Аравии и Малой Азии.

Фото: naukawpolsce.pap.pl