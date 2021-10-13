Звездные пары, которые работали вместе после расставания

Знаменитостям приходится продолжать съемки и участие в проектах после того, как заканчиваются личные отношения. Каким звездам удалось справиться с этим испытанием?





Дженнифер Лопес и Марк Энтони





Джей Ло начала встречаться с певцом вскоре после громкого расставания с актером Беном Аффлеком. Брак Лопес и Энтони продлился семь лет. У них родились двойняшки Эмма и Макс. После расставания они продолжили работать в совместном танцевальном проекте и записали альбом на испанском языке. По словам певицы, общая работа помогла улучшить отношения, хотя в начале у нее были сомнения на этот счет. После расставания Лопес встречалась с экс-спортсменом Алексом Родригесом, а Энтони женился на актрисе Шеннон де Лима.





Аманда Сейфрид и Доминик Купер





Знакомство актеров состоялась на съемках фильма Mamma Mia в 2008 году. В следующие два года они были в отношениях. По слухам, пара рассталась из-за измены. Они не давали комментариев по этому поводу. После Сейфрид встречалась с актерами Джастином Лонгом и Томасом Садоски. За последнего она вышла замуж в 2017 году. У пары двое детей — дочь и сын. Купер сразу после расставания начал отношения с актрисой Рут Негга, с которой прожил восемь лет. В 2018 году они разошлись. В том же году Сейфрид и Купер сыграли в продолжении Mamma Mia, в котором они исполняли роли супругов.





Дженнифер Лоуренс и Николас Холт





Отношения этой звездной пары начали на съемках кинокомиксов «Люди Икс». Они продлились с перерывами несколько лет. Пара решила расстаться из-за того, что не могла поддерживать отношения на фоне напряженных рабочих графиков. По сути, они встречались тогда, когда играли вместе в «Людях Икс». После у Лоуренс был недолгий роман с режиссером Дарреном Аранофски, у которого она снялась в фильме «Мама!». С 2019 года она замужем за руководителем художественной галереи Куком Марони. В этом году пара ожидает рождения первенца. Холт в отношениях с моделью Брайаной Холли. В 2018 году у них родился ребенок.





Шарлиз Терон и Шон Пенн





Актеры начали встречаться в 2013 году. В следующем году они объявили о помолвке, однако в 2015-м сообщили о расставании. Причины не уточнялись. Ходили слухи, что Пенн просто исчез, перестав отвечать на звонки Терон. Однако им пришлось вместе отправиться в промотур фильма «Последнее лицо». Терон сыграла в нем главную роль, а Пенн выступил режиссером. В прошлом году он женился на актрисе Лейле Джордж. О личной жизни Терон ничего неизвестно.





Кэмерон Диас и Джастин Тимберлейк





Они встречались в 2003-2007 годах. Разошлись без скандалов. Спустя несколько лет после этого актеры сыграли в фильме «Очень плохая училка». Диас подчеркивала, что Тимберлейк отлично подошел на роль в этой ленте. В прессе она отзывалась о бывшем партнере только в положительном ключе.





Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон





Актеры, прославившиеся в саге «Сумерки», начали встречаться во время съемок в 2008 году. Их отношения продлились несколько лет. В 2012 году у Стюарт был роман с режиссером Рупертом Сандерсом, с которым она работала в фильме «Белоснежка и охотник». Это стало причиной разлада в отношениях с Паттинсоном. СМИ писали, что он продал дом, в котором собирался жить с ней. Однако пара помирилась. Паттинсон сделал предложение Стюарт, но вскоре они окончательно расстались. В том же году вышла последняя часть «Сумерек», в которой актеры играли возлюбленных.





Фото: кадр из фильма «Сумерки»