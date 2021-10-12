V фестиваль «Япония на Урале. Осень 2021» пройдет в Уральском федеральном округе

Пятый региональный фестиваль «Япония на Урале. Осень 2021» открывается в Уральском федеральном округе 15 октября, сообщает ТАСС.

В рамках смотра запланирован показ российско-японского фильма «В плену у Сакуры», открытие передвижной выставки о японской культуре и ряд других событий.

Председатель Свердловского областного отделения общероссийского общества «Россия Япония» Вадим Занин рассказал, что по его данным в России фильма пока не выходил в широком прокате, а в Екатеринбурге он точно будет показан впервые. Чиновник уточнил, что показ пройдет 19 ноября в Доме кино, где фильм режиссера Масаки Иноуэ будет представлен на русском и японском языках с субтитрами.

15 октября в городе Алапаевск в Доме-музее Чайковского откроется передвижная музейная экспозиция «Красота и изящество японского быта», она пробудет там до 14 ноября. В день открытия и последний день ее работы там пройдут мастер-классы о видах японского искусства, лекции о японской культуре и истории. Кинокартину и экспозицию также увидят жители города Полевского и поселка Буланаш Свердловской области.

Всего в Свердловской области в рамках фестиваля пройдет порядка 10 различных мероприятий, в том числе открытый турнир по дзюдо памяти мастера боевых искусств Дзигоро Кано среди ветеранов-мастеров, студенческий конкурс презентаций туристических маршрутов по программе культурного обмена между городом Кобе (Япония) и Екатеринбургом и другие, часть мероприятий будет также транслироваться онлайн. Фестиваль охватит и другие регионы Урала, добавил Занин.

Фото: кадр из фильма



