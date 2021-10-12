Что рассказал зрителям трейлер мультфильма «Зарянка Робин»

Сервис Netflix опубликовал трейлер полнометражного мультфильма о птице, которая мечтает стать мышью. Ролик разместили на ютьюб-канале стриминга. Фильм для семейного просмотра «Зарянка Робин» выйдет на платформе 24 ноября.





В ролике рассказывается о птичке по имени Робин, которая выросла в семье мышей. Яйцо с ней случайно оказывается на свалке, где ее находят мыши. Птенец воспитывается в любящей семье, где отец-одиночка занимается пятью детьми. С возрастом Робин осознает, что сильно отличается от остальных членов семьи.





Она решает отправиться в дом who-mans на кражу, которая положит конец другим ограблениям. Робин хочет доказать, что она — настоящая мышь, которая ничем не хуже мышиной родни. Ее друг-сорока удивлен этим решением, но не оставляет подругу. Ее ждут приключения и встречи со злой кошкой, людьми и другие опасности.





Режиссерами ленты стали Дэн Оджари и Майки Плиз при участии британской студии Aardman Animations. Ее сотрудники создали мультфильм «Побег из курятника». Сценарий к картине о семье и самопознании написали Дэн Оджари и Сэм Моррисон. Музыку создали участники The Bookshop Band. Героев озвучили Бронте Кармайкл (Робин), Адиль Ахтар (папа-мышь), Ричард Грант (сорока) и Джиллиан Андерсон (кошка).





Британский мультфильм от «Нетфликса» выпустят в конце декабря — это время для рождественского кино, добрых историй и семейного просмотра. Как и полагается таким картинам, она будет посвящена семье не самой обычной, но любящей и понимающей.





Фото: кадр из трейлера мультфильма «Зарянка Робин»